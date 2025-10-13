#АЭС в Казахстане
Общество

Природно-медицинские кластеры появятся в Казахстане

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 12:43 Фото: pexels
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции доложила о развитии медицинского туризма в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в стране существенно повысилось качество санаторно-курортных услуг.

"На практике это означает: комплексные медицинские пакеты – теперь пациент после сложной операции может пройти реабилитацию в санатории мирового уровня, используя природные лечебные факторы, сочетание современных медицинских технологий с традиционными методами курортологии, горные курорты зимой, озерные – летом, бальнеологические – в межсезонье. Сегодня предусмотрено развитие сотрудничества медицинских и санаторно-курортных организаций с туроператорами с целью увеличения предложения лечебно-оздоровительных услуг круглый год", – сказала Альназарова.

По ее данным, ежегодно санаторно-курортные организации Казахстана посещают порядка полумиллиона человек.

Для увеличения потока таких туристов Минздравом запланированы следующие шаги:

  • создание "природно-медицинских кластеров" в регионах;
  • разработка специализированных реабилитационных программ с учетом природных ресурсов;
  • продвижение на международном рынке Казахстана как центра комплексного медицинского и оздоровительного туризма.

Ранее Акмарал Альназарова рассказала о ценах на медуслуги в Казахстане, США, Израиле и Германии.

