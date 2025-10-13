Объем финансирования медицины в Казахстане увеличился втрое

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции по развитию медицинского туризма рассказала о развитии медицинской инфраструктуры в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в Казахстане увеличился объем финансирования сферы здравоохранения.

"Правительством проводится большая работа по развитию инфраструктуры здравоохранения страны с фокусом внимания на международные стандарты безопасности пациентов. Широко привлекаются частные и государственные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения. За 10 лет объем финансирования здравоохранения вырос втрое", – сказала Альназарова.

По ее словам, совершенствуются цифровые платформы отрасли и их интеграция с ресурсами других ведомств, обновляется медицинское оснащение.

"Система маркировки лекарств обеспечивает прозрачность маршрута лекарства от производителя до потребителя на всех этапах логистики и хранения, безопасность использования. Развиваются отечественные фармацевтические производители и расширяется линейка их фармпрепаратов, что способствует независимости от внешнего рынка", – сообщила министр.

Кроме того, внедрена система оценки технологий здравоохранения для использования передовых эффективных методов лечения и диагностики с особым акцентом на органосберегающие и малоинвазивные.

Сегодня, 13 октября, Альназарова также заявила об увеличившемся потоке медицинских туристов из Китая, Индии и Турции.