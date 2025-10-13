#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

Объем финансирования медицины в Казахстане увеличился втрое

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 10:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции по развитию медицинского туризма рассказала о развитии медицинской инфраструктуры в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в Казахстане увеличился объем финансирования сферы здравоохранения.

"Правительством проводится большая работа по развитию инфраструктуры здравоохранения страны с фокусом внимания на международные стандарты безопасности пациентов. Широко привлекаются частные и государственные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения. За 10 лет объем финансирования здравоохранения вырос втрое", – сказала Альназарова.

По ее словам, совершенствуются цифровые платформы отрасли и их интеграция с ресурсами других ведомств, обновляется медицинское оснащение.

"Система маркировки лекарств обеспечивает прозрачность маршрута лекарства от производителя до потребителя на всех этапах логистики и хранения, безопасность использования. Развиваются отечественные фармацевтические производители и расширяется линейка их фармпрепаратов, что способствует независимости от внешнего рынка", – сообщила министр.

Кроме того, внедрена система оценки технологий здравоохранения для использования передовых эффективных методов лечения и диагностики с особым акцентом на органосберегающие и малоинвазивные.

Сегодня, 13 октября, Альназарова также заявила об увеличившемся потоке медицинских туристов из Китая, Индии и Турции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Чаще проводить операции на открытом сердце стали в Казахстане
11:23, Сегодня
Чаще проводить операции на открытом сердце стали в Казахстане
В десятки раз увеличился поток китайских туристов в Казахстан
10:09, Сегодня
В десятки раз увеличился поток китайских туристов в Казахстан
Когда могут ввести уголовную ответственность за нападения на медиков в Казахстане
12:51, 07 октября 2025
Когда могут ввести уголовную ответственность за нападения на медиков в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: