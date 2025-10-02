#АЭС в Казахстане
Общество

Без света остались несколько районов Алматы

без света остались несколько районов Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 21:09 Фото: Zakon.kz
2 октября 2025 года в нескольких районах Алматы отключили электричество. Частично без света остались жители Ауэзовского и Медеуского районов города, сообщает Zakon.kz.

Как объяснили в АО "Алатау жарық компаниясы", в мкр. Дубок, Таугуль, Таугуль-1, Таугуль-2, совхоз Таугуль, в мкр. 8, 10, 11 произошло аварийное отключение высоковольтной кабельной линии.

"По всем указанным адресам зафиксировано отключение электроэнергии. Для оперативного устранения неполадок на место направлены аварийно-ремонтные бригады. В настоящее время специалистами ведутся работы по выявлению и устранению причины отключения", – рассказали в организации.

По предварительным данным, восстановление электроснабжения ожидается в течение двух часов. 

Скрин: azhk.kz

Также в диспетчерскую службу поступили обращения от жителей квадрата пр. Назарбаева – пр. Аль-Фараби – ул. Митина – ул. Елебекова с жалобой о прекращении электроснабжения.

В данный момент действует телефон "горячей линии" 8 (727) 356-99-99, обратившись на который можно узнать всю оперативную информацию.

Ранее Алматы и Алматинская область частично оставались без света в середине июня.

