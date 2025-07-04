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Общество

Казахстанская авиакомпания предупредила о сбоях в расписании

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 10:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air, сменившая название на VietJet Qazaqstan, 4 июля 2025 года обратилась к пассажирам. Важное заявление касается временных изменений в расписании, сообщает Zakon.kz.

Так, авиакомпания информирует о возможных задержках рейсов сегодня, 4 июля:

"Информация о статусе авиаперелетов направляется пассажирам в виде SMS-уведомлений и по электронной почте, указанной при бронировании билета".

Отмечено, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются специальные услуги в соответствии с правилами перевозки пассажиров.

В заключительной части заявления пассажирам напомнили, что их безопасность находится в приоритете.

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Уже сообщалось, что с 30 июня 2025 года Россия меняет правила въезда в страну. Теперь для каждого въезжающего будет сформирован цифровой профиль, который включает в себя сбор биометрических данных. Поэтому казахстанцев, вылетающих в Россию, просят приезжать в аэропорт еще раньше.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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