Казахстанская авиакомпания предупредила о сбоях в расписании

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air, сменившая название на VietJet Qazaqstan, 4 июля 2025 года обратилась к пассажирам. Важное заявление касается временных изменений в расписании, сообщает Zakon.kz.

Так, авиакомпания информирует о возможных задержках рейсов сегодня, 4 июля:

"Информация о статусе авиаперелетов направляется пассажирам в виде SMS-уведомлений и по электронной почте, указанной при бронировании билета".

Отмечено, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются специальные услуги в соответствии с правилами перевозки пассажиров.

В заключительной части заявления пассажирам напомнили, что их безопасность находится в приоритете.

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Уже сообщалось, что с 30 июня 2025 года Россия меняет правила въезда в страну. Теперь для каждого въезжающего будет сформирован цифровой профиль, который включает в себя сбор биометрических данных. Поэтому казахстанцев, вылетающих в Россию, просят приезжать в аэропорт еще раньше.