Дешевые лекарства исчезают с рынка Казахстана

Президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марина Дурманова на форуме по медтуризму 14 октября 2025 года рассказала, что делается в Казахстане для повышения доступа к лекарствам, передает корреспондент Zakon.kz.

Она привела результаты анализа наличия в стране лекарств, включенных в государственный реестр. Так, по словам Дурмановой, количество препаратов, реально имеющихся в аптеках страны, уменьшилось на 25,5% – с 7 932 в 2023 году до 5 907 в настоящее время.

"Еще больше впечатляет отток дешевых лекарств с рынка. Так, количество наименований лекарств с ценой до 1 тыс. тенге уменьшилось на 34,5% – это означает, что некоторые дешевые лекарства просто исчезли с рынка и на смену им пришли более дорогостоящие дженерики. При этом из них более 300 препаратов с ценой до 1,5 тыс. тенге имели устойчивый спрос. Значит, они ушли не из-за того, что не были востребованы нашими пациентами, а по другим причинам", – сказала она.

По ее данным, эта тенденция сохраняется в этом году: препараты в низком ценовом сегменте до 1 тыс. тенге продолжают уходить с рынка, освобождая конкурентное поле для более дорогих альтернатив.

"Минздрав планирует ввести экстренные меры для сохранения дешевого сегмента рынка. В частности, рассматривается возможность дерегулирования цен на препараты стоимостью ниже 1 МРП (1 МРП в 2025 году равен 3932 тенге. – Прим. ред.) уже с 10 января 2026 года. Этот шаг направлен на то, чтобы сохранить ассортимент дешевых, но социально значимых препаратов", – пояснила эксперт.

