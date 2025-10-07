Дерегулировать дешевый сегмент фармрынка могут в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года рассказала о планах по поддержке отечественной фарминдустрии, передает корреспондент Zakon.kz.
Акмарал Альназарова отметила, что не все государства сегодня регулируют цены в оптово-розничном сегменте.
"Этот вопрос очень активно мы обсуждали с ассоциациями отечественных товаропроизводителей. Они просят дерегулировать, особенно дешевый сегмент фармацевтического рынка, и мы сейчас изучаем, чтобы с 10 января 2026 года, возможно, лекарства с ценой менее 1 МРП (1 МРП в 2025 году – 3932 – Прим. ред.) пустить на дерегулирование", – сказала глава Минздрава.
4 июня 2025 года сообщалось, что в Казахстане планируют снизить предельные цены на лекарства до 30%.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript