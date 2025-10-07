#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Дерегулировать дешевый сегмент фармрынка могут в Казахстане

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 15:29 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года рассказала о планах по поддержке отечественной фарминдустрии, передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова отметила, что не все государства сегодня регулируют цены в оптово-розничном сегменте.

"Этот вопрос очень активно мы обсуждали с ассоциациями отечественных товаропроизводителей. Они просят дерегулировать, особенно дешевый сегмент фармацевтического рынка, и мы сейчас изучаем, чтобы с 10 января 2026 года, возможно, лекарства с ценой менее 1 МРП (1 МРП в 2025 году – 3932 – Прим. ред.) пустить на дерегулирование", – сказала глава Минздрава.

4 июня 2025 года сообщалось, что в Казахстане планируют снизить предельные цены на лекарства до 30%.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Когда могут ввести уголовную ответственность за нападения на медиков в Казахстане
12:51, Сегодня
Когда могут ввести уголовную ответственность за нападения на медиков в Казахстане
Запретят ли аборты в Казахстане
13:34, Сегодня
Запретят ли аборты в Казахстане
В Казахстане пересмотрены тарифы на медуслуги: что изменится
11:18, Сегодня
В Казахстане пересмотрены тарифы на медуслуги: что изменится
