Дерегулировать дешевый сегмент фармрынка могут в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года рассказала о планах по поддержке отечественной фарминдустрии, передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова отметила, что не все государства сегодня регулируют цены в оптово-розничном сегменте. "Этот вопрос очень активно мы обсуждали с ассоциациями отечественных товаропроизводителей. Они просят дерегулировать, особенно дешевый сегмент фармацевтического рынка, и мы сейчас изучаем, чтобы с 10 января 2026 года, возможно, лекарства с ценой менее 1 МРП (1 МРП в 2025 году – 3932 – Прим. ред.) пустить на дерегулирование", – сказала глава Минздрава. 4 июня 2025 года сообщалось, что в Казахстане планируют снизить предельные цены на лекарства до 30%.

