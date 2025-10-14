#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцам разрешат доплачивать за нужное им лекарство

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 15:47 Фото: freepik
Старший менеджер Фонда социального медицинского страхования Жайнар Сейсембай на форуме по медтуризму 14 октября 2025 года рассказала, как будет работать механизм сооплаты за лекарства в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Сейсембай отметила, что до сегодняшнего дня механизм сооплаты не работал, хотя в Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения" такая опция предусмотрена.

"С этого года мы внесли изменения и дополнения в приказ по реализации сооплаты. На сегодняшний день бесплатными лекарствами обеспечиваются 3,5 млн из 4,5 млн пациентов, состоящих на диспансерном учете. Проблема в том, что не все пациенты идут в поликлинику за бесплатными лекарствами. Некоторые не хотят принимать лекарства, которые мы закупаем. Для решения этой проблемы мы хотим ввести механизм сооплаты – пациент может доплатить за лекарство в аптеке – он может сам выбрать любой препарат за свою доплату", – сказала она.

В пилотном режиме механизм хотят опробовать на пациентах с артериальной гипертензией. Пилот стартует с 15 октября 2025 года.

"Стоимость препарата делится на две части – это доля, которую возмещает Фонд медстрахования, и доля, которую доплачивает сам пациент. И если разница в цене ниже суммы возмещения, то пациент ничего не доплачивает", – пояснила спикер.

Прогнозируемый эффект от реализации механизма сооплаты:

  • повышение доступности лекарств;
  • увеличение охвата пациентов лекарственным обеспечением до 4 млн человек в год;
  • расширение каналов получения лекарств;
  • урегулирование вопроса по перебою в поставке лекарств.
"Людям это дает возможность выбора препарата – дженерик или оригинал, а также прозрачность и удобство. Выгодно это и аптекам – у них будет рост числа клиентов, а для государства – обеспечение населения лекарствами", – заверила Жайнар Сейсембай.

10 октября 2025 года сообщалось, что Минздравом внесены изменения в правила осуществления сооплаты. Приказ вводится в действие с 20 октября 2025 года.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
