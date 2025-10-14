#АЭС в Казахстане
Общество

Житель Шымкента проглотил 26 ручек на спор и чудом выжил

Ручки, Шымкент, больница, спор , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 00:34 Фото: pixabay
В Шымкенте 38-летний мужчина был госпитализирован после того, как на спор с другом проглотил 26 шариковых ручек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 14 октября Оtyrar.kz, после спора мужчина последовательно проглотил несколько ручек и спустя некоторое время почувствовал сильные боли в желудке и кишечнике. Его доставили в больницу, где при обследовании врачи обнаружили в желудке множество посторонних предметов.

Пациенту была проведена эндоскопическая операция без разрезов, в ходе которой специалисты извлекли все 26 ручек.

Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, после наблюдения он был выписан домой.

А ранее сообщалось о другом инциденте. В Восточном Казахстане годовалый малыш проглотил болт.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
