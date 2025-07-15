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Общество

Посинел и не дышит: в Восточном Казахстане годовалый малыш проглотил болт

Годовалый малыш проглотил болт в Восточном Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 18:55 Фото: pixabay
В Восточно-Казахстанской области врачи спасали малыша, который проглотил болт, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что инцидент произошел в Шемонаихинском районе. Житель Усть-Таловки позвонил на 103 и сообщил, что его годовалый сын чем-то подавился, посинел и не дышит.

"Медлить нельзя: фельдшер Галина Гречаник стала консультировать мужчину, как оказать экстренную помощь ребенку. В это же время бригада скорой медицинской помощи примчалась на место. До приезда медиков болт удалось извлечь из дыхательных путей пострадавшего, однако он был без сознания".

Фельдшер Кристина Коломейцева приступила к сердечно-легочной реанимации. На четвертой минуте малыш задышал. Крохотного пациента доставили в центральную районную больницу. В настоящее время его перевели в палату.

В другом случае детские хирурги в Акмолинской областной детской больнице спасли жизнь четырехлетнему мальчику, проглотившему 39 магнитных шариков.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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