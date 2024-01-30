Женщина чудом выжила после нападения акулы в Австралии

Очередное нападение акулы произошло в Австралии. 29-летнюю женщину госпитализировали с серьезными ранами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph 30 января, 29-летняя австралийка выжила после нападения акулы в гавани Сиднея. Ее спасли очевидцы, услышавшие крики и увидевшие истекающую кровью женщину.

Акула напала на женщину вечером 29 января менее чем в двух километрах от знаменитого здания Сиднейского оперного театра. Пострадавшая получила серьезное ранение ноги. На выручку австралийке подоспели соседи, которые помогли ей выбраться на причал.

Первую помощь раненой, пока медики ехали на место происшествия, оказал местный ветеринар. Судя по словам очевидцев, акула практически откусила женщине правую ногу. Сейчас пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии, ей предстоит операция.

Эксперты-зоологи отметили, что нападение произошло в сумерках, когда акулы наиболее активны в поиске добычи. А в январе-феврале (в Австралии это летние месяцы) концентрация акул у побережья максимальна. И тем не менее до недавнего времени нападения акул в водах близ Сиднея считались редкостью. Это первая атака акулы на человека в гавани Сиднея с 2009 года.

Австралия с 2023 года сталкивается с необычно высокой активностью акул и участившимися случаями их нападения на людей. В конце декабря акула убила 15-летнего серфера возле побережья Австралии.