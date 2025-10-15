#АЭС в Казахстане
Общество

Мажилис ратифицировал соглашение о филиале Челябинского университета в Костанае

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 13:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мажилис 15 октября ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и России о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский государственный университет", передает Zakon.kz.

Сообщается, что ратификация Соглашения позволит урегулировать деятельность и условия функционирования филиала Челябинского государственного университета в Костанае с целью долгосрочного сотрудничества и углубления международного взаимодействия в сфере высшего образования.

К основным положениям Соглашения относятся:

1) установление требований к учебному процессу в филиале, а также к содержанию высшего образования, языкам и формам обучения, проведению государственной итоговой аттестации, выдаче документов об образовании, получению лицензии, проведению контроля и прохождению аккредитации образовательной деятельности;

2) развитие филиалом сотрудничества и взаимодействия с хозяйствующими субъектами Казахстана на условиях и принципах партнерства для подготовки соответствующих кадров.

Документ направили в Сенат.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют ввести ответственность за распространение противоправного контента.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
