Мажилис ратифицировал соглашение о филиале Челябинского университета в Костанае
Сообщается, что ратификация Соглашения позволит урегулировать деятельность и условия функционирования филиала Челябинского государственного университета в Костанае с целью долгосрочного сотрудничества и углубления международного взаимодействия в сфере высшего образования.
К основным положениям Соглашения относятся:
1) установление требований к учебному процессу в филиале, а также к содержанию высшего образования, языкам и формам обучения, проведению государственной итоговой аттестации, выдаче документов об образовании, получению лицензии, проведению контроля и прохождению аккредитации образовательной деятельности;
2) развитие филиалом сотрудничества и взаимодействия с хозяйствующими субъектами Казахстана на условиях и принципах партнерства для подготовки соответствующих кадров.
Документ направили в Сенат.
