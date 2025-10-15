Мажилис ратифицировал соглашение о филиале Челябинского университета в Костанае

Мажилис 15 октября ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и России о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский государственный университет", передает Zakon.kz.

Сообщается, что ратификация Соглашения позволит урегулировать деятельность и условия функционирования филиала Челябинского государственного университета в Костанае с целью долгосрочного сотрудничества и углубления международного взаимодействия в сфере высшего образования.

К основным положениям Соглашения относятся:

1) установление требований к учебному процессу в филиале, а также к содержанию высшего образования, языкам и формам обучения, проведению государственной итоговой аттестации, выдаче документов об образовании, получению лицензии, проведению контроля и прохождению аккредитации образовательной деятельности;

2) развитие филиалом сотрудничества и взаимодействия с хозяйствующими субъектами Казахстана на условиях и принципах партнерства для подготовки соответствующих кадров.

Документ направили в Сенат.

