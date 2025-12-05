Казахстан ратифицировал соглашение об открытии в Костанае филиала Челябинского госуниверситета

Глава государства подписал закон о ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством России о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский государственный университет".

Соглашение совершено в Астане 27 ноября 2024 года.

Из соглашения следует, что филиал является обособленным структурным подразделением университета, функционирующим в соответствии с уставом университета и положением о филиале.

Обучение в филиале ведется на казахском, русском и других языках в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями Российской Федерации и государственными общеобязательными стандартами высшего и послевузовского образования Республики Казахстан.

Филиал осуществляет подготовку на основании лицензии по направлениям подготовки "экономика", "менеджмент", "юриспруденция", "филология" и "лингвистика".

Новые перечни специальностей и направлений подготовки, по которым может осуществляться обучение в филиале, определяются подкомиссией по сотрудничеству в сфере образования и науки Межправительственной комиссии по сотрудничеству между РК и РФ.

Обучение в филиале осуществляется по очной и очно-заочной формам обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Обучающимся в филиале, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации установленного образца в соответствии с законодательством России.

Государственный контроль в сфере образования в отношении филиала осуществляется в соответствии с законодательством государств сторон.

Правила приема на обучение в филиал регулируются законодательством обоих государств, а в части, им не урегулированной, – уставом и иными локальными нормативными актами университета.

Признание документов об образовании и о квалификации осуществляется в соответствии с международными договорами, участницами которых являются стороны, и законодательством государств сторон.

Закон подписан 4 декабря 2025 года.