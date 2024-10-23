Мажилис РК ратифицировал Соглашение о функционировании группы Французского агентства развития

Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Франции о функционировании группы Французского агентства развития (ФАР) в РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на пленарном заседании Мажилиса 23 октября заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров, для ФАР в Казахстане предусматриваются правовые, налоговые и финансовые условия.

"Все сотрудники агентства будут освобождены от налогообложения. Дальнейшие заемные операции будут рассматриваться в рамках текущего законодательства", – сказал Нурлан Байбазаров.

Группа ФАР вправе предоставлять средства в евро, долларах США или другой валюте и любую форму финансового или технического содействия в соответствии со своим статусом, а также консультационные услуги, услуги по техническому содействию и обучению государственным или частным структурам. Она обладает правоспособностью, необходимой для осуществления своей деятельности в Казахстане, и может приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, за исключением земель, запрещенных к нахождению в частной собственности иностранных юридических лиц, а также обращаться в суд.

Соглашение предусматривает освобождение группы ФАР от уплаты корпоративного подоходного налога (включая уплату налога у источника выплаты) в рамках своей деятельности в Казахстане. Она вправе открывать и содержать представительство в РК в целях осуществления деятельности, указанной в соглашении.

Группа ФАР и ее представительство не будут иметь статуса банка или какого-либо другого финансового учреждения, поэтому на нее не будут распространяться нормы местного банковского регулирования.

Ранее Мажилис ратифицировал Соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию.

