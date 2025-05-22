#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.59
578.91
6.37
Финансы

Пособия для многодетных семей в Казахстане: сколько и кому положено

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 09:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 22 мая 2025 года, предоставили данные по пособиям и выплатам для многодетных семей и награжденных матерей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с начала текущего года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 853,6 тыс. человек на общую сумму 201,9 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 611,5 тыс. семей на сумму 176 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 242 тыс. человек на сумму 25,9 млрд тенге.

В апреле текущего года вышеуказанными выплатами охвачены 860,1 тыс. человек на общую сумму 51 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 617,6 тыс. семей на сумму 44,5 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 242,5 тыс. человек на сумму 6,5 млрд тенге.

На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
  • награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП, или 29 097 тенге.

Необходимо отметить, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 09:47
В Казахстане запущен новый онлайн-калькулятор пенсий и пособий

Ранее в Минтруда назвали размеры пособий и выплат на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
ForteBank привлек синдицированный заем на $200 млн от международных кредиторов
Финансы
10:00, Сегодня
ForteBank привлек синдицированный заем на $200 млн от международных кредиторов
Названы размеры пособий и выплат на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане
Финансы
09:19, Сегодня
Названы размеры пособий и выплат на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане
Безработица в Казахстане: сколько человек не могут найти работу
Финансы
16:49, 21 мая 2025
Безработица в Казахстане: сколько человек не могут найти работу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: