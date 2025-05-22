Пособия для многодетных семей в Казахстане: сколько и кому положено

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 22 мая 2025 года, предоставили данные по пособиям и выплатам для многодетных семей и награжденных матерей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с начала текущего года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 853,6 тыс. человек на общую сумму 201,9 млрд тенге, в том числе:

пособия многодетным семьям получили 611,5 тыс. семей на сумму 176 млрд тенге;

пособия награжденным матерям – 242 тыс. человек на сумму 25,9 млрд тенге.

В апреле текущего года вышеуказанными выплатами охвачены 860,1 тыс. человек на общую сумму 51 млрд тенге, в том числе:

пособия многодетным семьям получили 617,6 тыс. семей на сумму 44,5 млрд тенге;

пособия награжденным матерям – 242,5 тыс. человек на сумму 6,5 млрд тенге.

На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 63 030 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;

награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП, или 29 097 тенге.

Необходимо отметить, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%.

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