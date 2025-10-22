Ветераны Казахстана получили свыше 12 млрд тенге спецпособий за 2025 год
В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 октября 2025 года в стране проживает 79 313 ветеранов.
Из них:
- 86 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ),
- 16 556 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ,
- 26 587 ветеранов боевых действий на территории других государств,
- 36 084 труженика тыла в годы ВОВ.
Так, с начала текущего года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 12,6 млрд тенге.
Всего в 2025 году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге.
Стоит отметить, что ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:
- ветераны ВОВ – 16 МРП (в 2025 году – 62 912 тенге);
- ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:
– лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, – 7,55 МРП (в 2025 году – 29 687 тенге);
– лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ, – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);
- ветераны боевых действий на территории других государств, из них:
– участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);
– военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 4,8 МРП (в 2025 году – 18 874 тенге);
- труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (в 2025 году – 8 376 тенге).
