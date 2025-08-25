Президенту рассказали, сколько казахстанцев обратились в новые кассационные суды за месяц

25 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, главу государства проинформировали об итогах деятельности судебной системы за семь месяцев 2025 года.

"Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что на 24% возросло количество гражданских дел, оконченных с применением альтернативных способов разрешения спора (медиация, мировое соглашение, партисипативная процедура) – с 61 тыс. до 76 тыс. случаев". Акорда

По словам Асламбека Мергалиева, в рамках защиты прав граждан в спорах с государственными органами 2,6 тыс. актов (57%) административных органов и должностных лиц признаны незаконными.

Президенту также сообщили о мерах по обеспечению конституционных прав и свобод в уголовном процессе. В частности, доля отказов следственных судов в санкционировании содержания под стражей выросла с 23% до 37%. Количество оправданных лиц (без учета дел частного обвинения) увеличилось с 59 до 88.

С 1 июля 2025 года заработали созданные по поручению главы государства самостоятельные кассационные суды. За первый месяц к ним на рассмотрение поступило почти 5 тыс. жалоб и протестов.

В завершение встречи президент подчеркнул важность продолжения работы по повышению доверия к судебной системе и повышению качества правосудия.

