События

Президенту рассказали, сколько казахстанцев обратились в новые кассационные суды за месяц

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 12:49 Фото: akorda.kz
25 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, главу государства проинформировали об итогах деятельности судебной системы за семь месяцев 2025 года.

"Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что на 24% возросло количество гражданских дел, оконченных с применением альтернативных способов разрешения спора (медиация, мировое соглашение, партисипативная процедура) – с 61 тыс. до 76 тыс. случаев".Акорда

По словам Асламбека Мергалиева, в рамках защиты прав граждан в спорах с государственными органами 2,6 тыс. актов (57%) административных органов и должностных лиц признаны незаконными.

Президенту также сообщили о мерах по обеспечению конституционных прав и свобод в уголовном процессе. В частности, доля отказов следственных судов в санкционировании содержания под стражей выросла с 23% до 37%. Количество оправданных лиц (без учета дел частного обвинения) увеличилось с 59 до 88.

С 1 июля 2025 года заработали созданные по поручению главы государства самостоятельные кассационные суды. За первый месяц к ним на рассмотрение поступило почти 5 тыс. жалоб и протестов.

В завершение встречи президент подчеркнул важность продолжения работы по повышению доверия к судебной системе и повышению качества правосудия.

Сегодня, 25 августа, стало известно, что глава государства принял специального посланника президента Демократической Республики Конго Патрика Мпойи Луабе, который передал ему специальное послание.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
