Центр по борьбе с отмыванием доходов появится в СНГ: Сенат ратифицировал соглашение

В Сенате 16 октября 2025 года ратифицировали соглашение об образовании Международного центра оценки рисков (МЦОР) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, принятым Мажилисом Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключение сообщается, что закон направлен на ратификацию соглашения, подписанного 13 октября 2023 года в Бишкеке.

"Соглашение о МЦОР направлено на формирование единого информационного пространства и инфраструктуры для оперативного обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран – участников СНГ с соблюдением требований по защите данных", – говорится в документе.

Основные задачи соглашения о МЦОР:

1. Оценка рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях.

2. Обмен информацией между странами – участниками СНГ.

3. Разработка и внедрение международных стандартов и рекомендаций для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4. Обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков.

5. Укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.

Также отмечается, что ратификация соглашения позволит создать правовую базу для эффективного и межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

24 сентября 2025 года Мажилис ратифицировал соглашение "Об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".