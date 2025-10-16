Центр по борьбе с отмыванием доходов появится в СНГ: Сенат ратифицировал соглашение
В заключение сообщается, что закон направлен на ратификацию соглашения, подписанного 13 октября 2023 года в Бишкеке.
"Соглашение о МЦОР направлено на формирование единого информационного пространства и инфраструктуры для оперативного обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран – участников СНГ с соблюдением требований по защите данных", – говорится в документе.
Основные задачи соглашения о МЦОР:
1. Оценка рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях.
2. Обмен информацией между странами – участниками СНГ.
3. Разработка и внедрение международных стандартов и рекомендаций для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
4. Обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков.
5. Укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.
Также отмечается, что ратификация соглашения позволит создать правовую базу для эффективного и межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
24 сентября 2025 года Мажилис ратифицировал соглашение "Об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".