#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
545.01
642.84
6.52
Общество

Международный центр по борьбе с отмыванием доходов появится в СНГ

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 16:37 Фото: Zakon.kz
Мажилис 24 сентября 2025 года ратифицировал соглашение "Об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила на пленарном заседании Мажилиса депутат Татьяна Савельева, основная цель Соглашения – это совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств – участников CНГ от угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

"Создаваемый Международный центр оценки рисков представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ. Предполагается, что через данный центр будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии", – сказала Савельева.

По ее словам, центр позволит странам анализировать трансграничные угрозы, обмениваться cтатистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков, а также гармонизировать подходы в соответствии с международными стандартами ФАТФ.

Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР) подписано главами государств СНГ на заседании Совета глав государств СНГ 13 октября 2023 года в г. Бишкеке.

Ранее мы писали, что в Казахстане создадут Центр регуляторного интеллекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
В Казахстане усиливают противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
11:30, 04 сентября 2025
В Казахстане усиливают противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: