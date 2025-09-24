Международный центр по борьбе с отмыванием доходов появится в СНГ

Мажилис 24 сентября 2025 года ратифицировал соглашение "Об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила на пленарном заседании Мажилиса депутат Татьяна Савельева, основная цель Соглашения – это совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств – участников CНГ от угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

"Создаваемый Международный центр оценки рисков представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ. Предполагается, что через данный центр будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии", – сказала Савельева.

По ее словам, центр позволит странам анализировать трансграничные угрозы, обмениваться cтатистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков, а также гармонизировать подходы в соответствии с международными стандартами ФАТФ.

Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР) подписано главами государств СНГ на заседании Совета глав государств СНГ 13 октября 2023 года в г. Бишкеке.

