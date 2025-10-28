Центр по борьбе с отмыванием доходов появится в СНГ – Токаев подписал закон

28 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на ратификацию соглашения, подписанного 13 октября 2023 года в Бишкеке.

"Соглашение о Международном центре оценки рисков легализации (отмывания) доходов (МЦОР) направлено на формирование единого информационного пространства и инфраструктуры для оперативного обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран – участников СНГ с соблюдением требований по защите данных", – говорилось в заключении к закону.

Основные задачи соглашения о МЦОР:

1. Оценка рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях.

2. Обмен информацией между странами – участниками СНГ.

3. Разработка и внедрение международных стандартов и рекомендаций для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4. Обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков.

5. Укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.

Также отмечается, что ратификация соглашения позволит создать правовую базу для эффективного и межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Текст закона публикуется в печати.

