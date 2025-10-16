В Казахстане организуют прямые поставки дешевой говядины во все регионы

В Казахстане вдвое увеличат объемы закупа продукции у отечественных товаропроизводителей (ОТП) в рамках мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 октября сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

"По поручению президента правительством реализуется комплекс экономических мер, направленных на повышение качества жизни граждан. В целях дальнейшей стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будут двукратно увеличены объемы финансирования закупа продукции у ОТП, что приведет к удешевлению СЗПТ", – заявил министр.

По его словам, также планируется заключение меморандумов между отечественными производителями и торговыми сетями по ключевым видам социально значимых продуктов для фиксации отпускной и розничной стоимости.

Кроме того, во все регионы страны будут организованы прямые поставки удешевленного мяса говядины.

"Работа в данном направлении будет продолжена в плановом и системном порядке с учетом приоритетов государственной экономической политики и задач, поставленных главой государства", – отметил Шаккалиев.

Ранее стало известно, что в Казахстане вводится мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.