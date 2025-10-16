#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.84
626.85
6.79
Общество

В Казахстане организуют прямые поставки дешевой говядины во все регионы

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 20:34 Фото: Zakon.kz
В Казахстане вдвое увеличат объемы закупа продукции у отечественных товаропроизводителей (ОТП) в рамках мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 октября сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

"По поручению президента правительством реализуется комплекс экономических мер, направленных на повышение качества жизни граждан. В целях дальнейшей стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будут двукратно увеличены объемы финансирования закупа продукции у ОТП, что приведет к удешевлению СЗПТ", – заявил министр.

По его словам, также планируется заключение меморандумов между отечественными производителями и торговыми сетями по ключевым видам социально значимых продуктов для фиксации отпускной и розничной стоимости.

Кроме того, во все регионы страны будут организованы прямые поставки удешевленного мяса говядины.

"Работа в данном направлении будет продолжена в плановом и системном порядке с учетом приоритетов государственной экономической политики и задач, поставленных главой государства", – отметил Шаккалиев.

Ранее стало известно, что в Казахстане вводится мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Казахстане выросли цены на рис и говядину
11:33, 22 мая 2023
В Казахстане выросли цены на рис и говядину
В Казахстане приняты новые требования и обязательства при кредитовании поставщиков социально значимых товаров
09:46, 02 августа 2024
В Казахстане приняты новые требования и обязательства при кредитовании поставщиков социально значимых товаров
Виноваты лук, капуста и картофель: главные драйверы продовольственной инфляции в Казахстане – овощи
11:06, 07 марта 2025
Виноваты лук, капуста и картофель: главные драйверы продовольственной инфляции в Казахстане – овощи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: