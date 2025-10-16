#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

В Казахстане вводится мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 17:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительством принимаются меры по обеспечению макроэкономической стабильности и нивелированию негативных последствий экономических реформ, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с участием членов правительства, руководителей других государственных органов и организаций по вопросу исполнения поручения главы государства об упорядочении хода реализации программы экономических реформ в интересах граждан.

"С 16 октября 2025 года вводится мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и акиматами регионов обеспечить контроль, а также принять меры по бесперебойному обеспечению внутреннего рынка ГСМ", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале UKIMET в четверг.

Также в Казахстане увеличат объем удешевленного ипотечного кредитования и запустят новые программы автолизинга и поддержки малого бизнеса.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
