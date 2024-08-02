В Казахстане приняты новые требования и обязательства при кредитовании поставщиков социально значимых товаров

В рамках исполнения предписания Высшей аудиторской палаты Министерством сельского хозяйства внесены важные изменения в механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает Zakon.kz.

Так, в ходе госаудита эффективности использования бюджетных средств в Мангистауской области было установлено, что потребность в продуктах питания в регионе покрывалась преимущественно за счет наращивания поставок из других областей РК и соседних стран. Это вело к росту рыночных цен, которые на момент проверки (вторая половина 2023 года) превышали средний уровень по республике.

"Вместе с тем региональная СПК пыталась стабилизировать цены путем предоставления "дешевых" займов субъектам предпринимательства по ставке 0,1%. Однако при этом не были определены конкретные критерии отбора заемщиков, что предполагает наличие коррупционных рисков. Кроме того, со стороны заемщиков не соблюдались обязательства по реализации установленного объема продтоваров и фиксированной стоимости. Некоторые продукты, закупленные за счет выделенных займов, продавались по завышенной цене – до 51%". - рассказали в Высшей аудиторской палате.

В связи с чем Высшей аудиторской палатой было поручено определить единые требования к бизнесу при данном виде кредитования, а также установить ряд конкретных действенных обязательств.

В результате приказом МСХ РК от 15 июля 2024 года внесены изменения в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Теперь для получения соответствующего льготного кредита субъекты бизнеса должны соблюдать следующие ключевые требования:

иметь госрегистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

не иметь задолженности по налогам, другим платежам в бюджет и пенсионным взносам в ЕНПФ, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством;

не иметь просроченной задолженности по кредитам (займам), предоставленным банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

владеть на законных основаниях (право собственности, аренда, доверительное управление и т.д.) инфраструктурным торгово-логистическимкомплексом, состоящим из складов и помещений со специальным оборудованием для хранения продтоваров, выполнения закупочных, подготовительных ираспределительных операций;

отсутствовать в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

не иметь неисполненных обязательств перед специализированной организацией или по исполнительным документам, а такжеограничений и обременений на имущество.

Наряду с этим в договорах кредитования предусматриваются такие обязательства для бизнеса, как формирование графика продажисоциально значимых продтоваров, реализацияих по фиксированной цене в полном объеме, а также предоставление документов, подтверждающих факт реализации.

Ранее сообщалось, что механизм стабилизации цен на социально значимые продукты изменили в Казахстане.