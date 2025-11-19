#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Общество

Снег и метели захватят почти весь Казахстан

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 12:40 Фото: Zakon.kz
В ближайшие дни, с 20 по 22 ноября 2025 года, на большей части Казахстана прогнозируется нестабильная погода из-за прохождения атмосферных фронтов, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в северных, центральных и восточных регионах возможны метели, гололед и сильный ветер.

"Лишь на юго-западе, юге, 22 ноября на западе и северо-востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится сухая погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также по республике вероятны туманы.

Температурный режим существенных изменений не претерпит.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 12:40
Синоптики предупредили казахстанцев о сильном ветре и осадках 19 ноября

Ранее мы уже рассказывали, что алматинцам и шымкентцам повезет: с 19 по 21 ноября 2025 года их ждут солнечные дни и температура до +16+18°С. Астану, наоборот, накроют дожди со снегом. При этом после морозных ночей днем в столице сохранится комфортное тепло.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Дожди, снег и заморозки до -3°С: Казахстан ждет непростая погода на выходных
11:52, 19 сентября 2025
Дожди, снег и заморозки до -3°С: Казахстан ждет непростая погода на выходных
Ветер и осадки ожидаются на большей части Казахстана
09:44, 03 декабря 2022
Ветер и осадки ожидаются на большей части Казахстана
Сильные дожди, снег и холод вновь надвигаются на Казахстан
12:31, 30 апреля 2025
Сильные дожди, снег и холод вновь надвигаются на Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: