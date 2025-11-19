Снег и метели захватят почти весь Казахстан

В ближайшие дни, с 20 по 22 ноября 2025 года, на большей части Казахстана прогнозируется нестабильная погода из-за прохождения атмосферных фронтов, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в северных, центральных и восточных регионах возможны метели, гололед и сильный ветер.

"Лишь на юго-западе, юге, 22 ноября на западе и северо-востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится сухая погода без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также по республике вероятны туманы.

Температурный режим существенных изменений не претерпит.

Ранее мы уже рассказывали, что алматинцам и шымкентцам повезет: с 19 по 21 ноября 2025 года их ждут солнечные дни и температура до +16+18°С. Астану, наоборот, накроют дожди со снегом. При этом после морозных ночей днем в столице сохранится комфортное тепло.