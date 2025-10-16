#АЭС в Казахстане
Общество

Снегопад, заморозки и ясная погода: "Казгидромет" дал прогноз на 17 октября

люди, снегопад, зонтики, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 18:14 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую пятницу, 17 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"Обширный антициклон по-прежнему будет оказывать свое влияние на большую часть территории республики, где сохранится ясная погода без осадков. Лишь на западе и северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, на западе – туманы".

Также сообщается, что ночью ожидаются заморозки

  • в области Жетысу – до -4-9°С,
  • на севере, юге Алматинской области – до -1-6°С.

Вместе с тем в ряде регионов Казахстана ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау.

К жителям Алматы синоптики обратились с предупреждением

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 17, 18 и 19 октября 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
