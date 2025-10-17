Аппарат акима Мангистауской области предупредил о мошенниках

Мошенники пишут казахстанцам от имени руководителя аппарата акима Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что злоумышленники, представляясь руководителем аппарата акима Мангистауской области Маликом Абдыкадировым, входят в доверие казахстанцев с целью обогащения.

"В Whatsapp от имени Малика Абдыкадирова написали моей маме, благо, у меня был в руках ее телефон. Пишут по поводу работы. Мне повезло, что я знаю Малика Абдыкадирова лично, поэтому сразу с ним связалась. Он заявил, что никому таких сообщений не отправлял. Вот так другому мошенники напишут, и человек поверит. Неизвестно, что они хотели, но явно ничего хорошего", – рассказала одна из местных жительниц.

Малик Абдыкадиров призвал казахстанцев к бдительности и игнорировать такого рода обращения.

"Не вступайте с ними в переписку, а лучше сразу заблокируйте. Это мошенники, такого рода сообщения я не отправляю. Данный номер также на меня не зарегистрирован", – сказал Малик Абдыкадиров.

17 октября 2025 года в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" напомнили, что казахстанцы могут бессрочно отказаться от получения банковских займов с помощью портала eGov.kz и приложения eGov Mobile.