#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Общество

Аппарат акима Мангистауской области предупредил о мошенниках

Аппарат акима Мангистауской области предупредил о мошенниках, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 18:36 Фото: pixabay
Мошенники пишут казахстанцам от имени руководителя аппарата акима Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что злоумышленники, представляясь руководителем аппарата акима Мангистауской области Маликом Абдыкадировым, входят в доверие казахстанцев с целью обогащения.

"В Whatsapp от имени Малика Абдыкадирова написали моей маме, благо, у меня был в руках ее телефон. Пишут по поводу работы. Мне повезло, что я знаю Малика Абдыкадирова лично, поэтому сразу с ним связалась. Он заявил, что никому таких сообщений не отправлял. Вот так другому мошенники напишут, и человек поверит. Неизвестно, что они хотели, но явно ничего хорошего", – рассказала одна из местных жительниц.

Малик Абдыкадиров призвал казахстанцев к бдительности и игнорировать такого рода обращения.

"Не вступайте с ними в переписку, а лучше сразу заблокируйте. Это мошенники, такого рода сообщения я не отправляю. Данный номер также на меня не зарегистрирован", – сказал Малик Абдыкадиров.

17 октября 2025 года в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" напомнили, что казахстанцы могут бессрочно отказаться от получения банковских займов с помощью портала eGov.kz и приложения eGov Mobile.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Назначен заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области
17:27, 21 ноября 2022
Назначен заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области
В Алматы назначен заместитель руководителя аппарата акима
16:27, 03 апреля 2025
В Алматы назначен заместитель руководителя аппарата акима
Даулет Шайтурсын назначен замглавы аппарата акима Алматинской области
15:29, 22 мая 2023
Даулет Шайтурсын назначен замглавы аппарата акима Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: