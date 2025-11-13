#АЭС в Казахстане
Советы

Генпрокуратура предупредила казахстанцев о мошенниках: важные и простые советы

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 18:06 Фото: pixabay
Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к жителям страны с разъяснениями о том, как не стать жертвой мошенников, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе напомнили, что мошенники могут звонить на телефон, представляясь сотрудниками банка, полиции, Комитета национальной безопасности (КНБ), акимата, доставки товаров и почты, чтобы завладеть вашими деньгами или оформить на вас кредит.

Специалисты советуют помнить простые правила.

  • Не разговаривать с незнакомцами.
  • Если человек представился знакомым либо другом знакомого и просит срочно деньги, либо провести какие-либо операции с вашими средствами, или за кого-то проголосовать по ссылке, направленной вам на телефон, то обязательно отключите вызов, затем перезвоните знакомому для перепроверки, на самом ли деле он просил об этом.
  • Через E-Gov запретите оформление кредитов и займов на ваше имя.

Также следует помнить:

"Настоящие сотрудники никогда не говорят о ваших деньгах, не спрашивают по телефону коды из SMS или данные карты, не звонят по видеовызову и с пугающими словами: "на вас оформили кредит", "ваш счет взломан".

Кроме того, если вам пришла ссылка от знакомого, не проходите по ней, возможно, его телефоном пользуются мошенники. Перезвоните знакомому и уточните, что он хотел.

Также никогда не передавайте никому коды из SMS или приложения банка в телефоне.

При подозрительных звонках следует перезвонить в банк по официальному номеру. При таких звонках необходимо посоветоваться с детьми, внуками, соседями или вашим участковым, прежде чем что-то делать.

Главное правило

"Никогда не принимайте решений по телефону в тот же день. Мошенники всегда запугивают. Если не торопиться – вы обязательно сохраните свои деньги и спокойствие".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Материал по теме


Тревожные фразы и слова, по которым можно распознать мошенников – мнения экспертов

Ранее мы рассказывали, что казахстанец в течение длительного времени собирал с жителей одной из областей деньги за ремонт квартир, который не собирался делать.

