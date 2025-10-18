Ветрянка довела малышей Алматы до реанимации

С начала октября из-за ветряной оспы в реанимации с осложнениями оказались 14 маленьких жителей Алматы, сообщает Zakon.kz.

С начала года инфицированных стало больше на 40%. В основном это дети, которые не получили прививку, передает "КТК".

Только за первые девять месяцев оспу подтвердили у 183 детей. Большинство – это учащиеся младших классов и дошколята.

"Зачастую родители относятся к болезни несерьезно. Некоторые обращаются за помощью только на 10-й день", – отмечают медики.

Со слов врачей, такое отношение к здоровью своих детей всерьез осложняет лечение. Часть пациентов поступает уже в тяжелом состоянии.

"Только за этот месяц в реанимации с осложнениями оказались 14 малышей. У многих двусторонняя пневмония, судорожный синдром и острая дыхательная недостаточность", – говорится в репортаже.

Специалисты отмечают, из-за того, что вакцинация против ветряной оспы не является обязательной, коллективный иммунитет формируется только после перенесенной болезни. А потому врачи советуют получать прививки добровольно.

"Необходимо усилить работу по приглашению населения на прививки и активнее взаимодействовать с частными клиниками, многие из которых пока не в полной мере выполняют обязательства по вакцинации в рамках ГОБМП", – отметила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

