Врач рассказала, можно ли заболеть ветрянкой второй раз
Это изданию The Conversation рассказала Арчана Койрала, специалист по инфекционным заболеваниям и клинический исследователь Сиднейского университета.
Врач напомнила: ветряная оспа, или ветрянка, передается воздушно-капельным путем: при кашле, чихании или разговоре, а также через контакт с пораженной кожей. До 90% людей без иммунитета, находящихся рядом с больным, заражаются.
Болезнь начинается с повышения температуры, усталости, насморка и кашля. Через три-четыре дня появляется характерная сыпь – волдыри, наполненные жидкостью. Симптомы проявляются спустя две-три недели после контакта с инфицированным. У детей заболевание чаще протекает легко, но у взрослых и людей с ослабленным иммунитетом может вызывать тяжелые осложнения.
"После выздоровления вирус не покидает организм, а остается в спящем состоянии в нервных клетках. Позже на фоне стресса или ослабления иммунитета он может активироваться и вызвать опоясывающий лишай. Это состояние сопровождается болезненной сыпью и может оставлять после себя длительную нервную боль", – отметила врач.
Эксперт также напомнила, что повторно заразиться ветрянкой здоровому человеку почти невозможно. Обычно после болезни формируется стойкий иммунитет: антитела, выработанные после инфекции, защищают организм от нового заражения.
