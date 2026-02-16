Как быстро получить справку от психиатра в Казахстане

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 16 февраля 2026 года, казахстанцам напомнили и рассказали, как получить справку из психоневрологического диспансера, сообщает Zakon.kz.

Известно, что данная услуга доступна на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile.

Так, чтобы получить справку через eGov Mobile:

Авторизуйтесь и выберите услуги "Здравоохранение" – "Медицинская помощь". Выберите услугу "Предоставление сведений из Центра психического здоровья Психиатр". Укажите, для кого вы хотите получить услугу. Подпишите с помощью одного из доступных способов.

После чего уже можно ознакомиться с результатом услуги в "Личном кабинете".

Совсем недавно специалисты рассказывали, что получение справки о наличии или отсутствии судимости является одной из популярных услуг в eGov mobile и eGov.kz. А также подсказали, как получить этот документ, не выходя из дома.