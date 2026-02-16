Как быстро получить справку от психиатра в Казахстане
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 16 февраля 2026 года, казахстанцам напомнили и рассказали, как получить справку из психоневрологического диспансера, сообщает Zakon.kz.
Известно, что данная услуга доступна на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile.
Так, чтобы получить справку через eGov Mobile:
- Авторизуйтесь и выберите услуги "Здравоохранение" – "Медицинская помощь".
- Выберите услугу "Предоставление сведений из Центра психического здоровья Психиатр".
- Укажите, для кого вы хотите получить услугу.
- Подпишите с помощью одного из доступных способов.
После чего уже можно ознакомиться с результатом услуги в "Личном кабинете".
Совсем недавно специалисты рассказывали, что получение справки о наличии или отсутствии судимости является одной из популярных услуг в eGov mobile и eGov.kz. А также подсказали, как получить этот документ, не выходя из дома.
