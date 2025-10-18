Акимат Алматы представил обновленный дизайн Рощи Баума

В Алматы стартовало преображение Рощи Баума – одного из самых знаковых природных уголков мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Проект благоустройства Рощи Баума направлен на возрождение этой территории как важного экологического пространства мегаполиса и создание современного эко-оазиса для жителей.

В основе проекта – мнения жителей

Работы начались после серии социологических опросов, в которых приняли участие почти тысяча алматинцев. Их предложения легли в основу концепции обновления.

По результатам опроса большинство горожан высказались за возрождение рощи как главного природного объекта мегаполиса, создание комфортных зон для отдыха и спорта при сохранении природной среды и повышение уровня экологической осознанности населения.

Концепция эко-оазиса

Фото: акимат Алматы

Проект направлен на ребрендинг Рощи Баума – не только как природного памятника, но и как современного эко-оазиса в черте мегаполиса. Новая концепция делает рощу пространством духовного, эмоционального и физического восстановления, местом силы, где природа и город соединяются в гармонии.

Главное инженерное решение – полный отказ от асфальто-бетонных изделий, за исключением территорий детских и спортивных площадок и технических проездов. Все пешеходные дорожки и тропы выполняются из экологичных водопроницаемых материалов таких, как мелкого прессованного гравия. Такое покрытие сохраняет дыхание почвы и комфортно для прогулок в любую погоду.

Три зоны – три формата отдыха в Роще Баума

Фото: акимат Алматы

Роща зонирована в соответствии с ее природной структурой и потребностями жителей. Внешняя зона предназначена для удовлетворения потребностей местного населения в активном природном досуге. Здесь появятся воркаут- и паркур-площадки, памп-трек, беговая дорожка, зона настольного тенниса, площадка для выгула собак, а также трасса для экстрим-байкинга, использующая рельеф западной части рощи.

Средняя зона отведена под рекреационное и познавательное пространство, исключающее шумный досуг. Это территория для тихого отдыха на природе, наблюдения за птицами и животными, знакомства с растительным миром. Здесь разместятся инфоборды и интерактивные экостенды, пейзажные качели, эко-беседки для активных занятий участников центра активного долголетия, а также экотропы и баки для отходов. Эта зона позволит посетителям не только отдыхать, но и познавать природу, формируя экологическую культуру.

Центральная часть рощи сохраняется как природное ядро, где вмешательство человека сведено к минимуму. Густые деревья, естественный рельеф и близость к воде создают атмосферу уединения и покоя.

Безопасность и экологическая культура

Фото: акимат Алматы

Для повышения безопасности и комфорта предусмотрено новое освещение. В активных зонах установят опоры высотой до 4,5 метра, а в эко-зонах – низкие светильники высотой до 1 метра, создающих мягкое свечение и не нарушающих экосистему.

Чтобы стимулировать экологическую культуру посетителей и населения в целом, на всех входах будут установлены баки для раздельного сбора мусора с наглядными инструкциями. Их расположение выбрано так, чтобы было удобно обслуживать и вывозить отходы. На территории также появятся современные скамейки, экоурны и инфоборды с навигацией.

Память о Бауме: арт-объекты в честь основателя рощи

Фото: акимат Алматы

У южного входа со стороны проспекта Суюнбая разместится инсталляция, посвященная Эдуарду Бауму – основателю рощи. Она выполнена из отдельных фрагментов, которые под определенным углом складываются в портрет ученого. Вторая композиция – "Годичные кольца", у входа со стороны улицы Сейфуллина, символизирует время, рост и непрерывное развитие.

Будущие планы развития

В перспективе предусмотрено создание визит-центра, где посетители смогут узнать об истории рощи, ее флоре и фауне, а также о природоохранных проектах города.

После завершения всех работ Роща Баума станет современным природным парком, где сочетаются комфорт, безопасность и экологичность. Это будет место, где можно заниматься спортом, отдыхать с семьей, наблюдать за природой и ощущать живую связь с городом.

Следует отметить, что возрождение Рощи Баума реализуется по поручению акима города Дархана Сатыбалды в рамках программы "Зеленый Алматы". Завершение всех работ планируется в мае 2026 года.