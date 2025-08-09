Алматинцам рассказали, как будут благоустраивать рощу Баума
Представителям СМИ презентовали концепцию поэтапного благоустройства уникального зеленого массива, а также представили результаты предварительных социологических исследований, предложения по эко-зонированию территории основные направления предстоящих работ.
Фото: акимат Алматы
"В разработке проекта мы опирались на мнение жителей в социальных опросах. В основном, они отмечали отсутствие безопасности и комфортных условий для времяпрепровождения, а так же необходимость лесопатологического обследования. При этом, одно из основных озвученных пожеланий – максимально сохранить экосистему рощи. Все это мы учли в проекте", – рассказал проектировщик Азамат Жумабеков.
Фото: акимат Алматы
Проект предусматривает комплексный подход к сохранению природного облика рощи и формированию устойчивого, экологически сбалансированного и безопасного общественного пространства.
Ключевые элементы концепции включают экологическое зонирование, направленное на сохранение природного баланса, сохранение и восстановление зеленого фонда, поэтапную очистку от аварийных деревьев, борьбу с болезнями и вредителями, высадку новых насаждений. Отдельное внимание уделено возрождению экосистемы – восстановлению арычной системы, защите мест обитания дикой фауны, улучшению связи рощи с рекой Баскарасу.
Фото: акимат Алматы
Ранее уже проводились встречи с инициативными группами жителей и представителями Общественного совета города. Предложения, прозвучавшие в ходе диалога с общественностью, были переданы проектной команде для дальнейшего рассмотрения.
Фото: акимат Алматы
Проект реализуется в рамках концепции устойчивого развития зеленых территорий и нацелен на гармоничное сочетание природной среды и комфортной инфраструктуры.
Организаторы подчеркнули, что реализация проекта будет вестись с учетом мнения жителей и экспертного сообщества.