Казахстан внедряет ИИ-агентов в систему здравоохранения
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в Сенате 20 октября 2025 года рассказал, что ключевым этапом цифровизации здравоохранения станет запуск Единой государственной медицинской информационной системы, передает Zakon.kz.
Мадиев озвучил, что сейчас реализуются проекты с применением ИИ: "ИИ-терапевт" для автоматического формирования предварительного диагноза, агент по выявлению отклонений в анализах и агент для контроля обоснованности назначаемых медицинских услуг.
"Основным проектом цифровой трансформации сферы здравоохранения является внедрение Единой государственной медицинской информационной системы, которая обеспечит электронный обмен данными между 90% медорганизаций, использование электронного кабинета здоровья 85% граждан, охват телемедициной 70% сельской местности", – рассказал министр.
Ранее Жаслан Мадиев рассказал, что Казахстан утвердил 20 карт цифровой трансформации, направленных на достижение 10 целей устойчивого развития (ЦУР).
