Грозит ли Казахстану массовая потеря цифровых данных в случае ЧС

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в кулуарах Сената 20 октября 2025 года высказался о рисках потери цифровых данных в случае чрезвычайной ситуации (ЧС), передает корреспондент Zakon.kz.

26 сентября 2025 года в Южной Корее в результате пожара сгорели 858 терабайт государственных данных. Журналисты поинтересовались, не грозит ли такой сценарий Казахстану, учитывая масштабную цифровизацию.

"У нас на такие случаи предусмотрены резервирование, бэкапы критических информационных систем. Но, как вы знаете, количество данных постоянно растет, и мы всегда должны наращивать мощности и всегда должны выстраивать такую инфраструктуру, чтобы были основные серверы, "горячий" резерв и "холодный" резерв. У нас у государства есть сеть государственных ЦОДов – Центров обработки данных. У квазигоссектора есть, где можно арендовать, поэтому мы постоянно стараемся обезопасить себя такими бэкапами", – заверил Жаслан Мадиев.

Также, по его словам, есть резервные копии критических информационных систем, в том числе базы данных физлиц и юрлиц.

Ранее сообщалось, что в Казахстане объединят все госприложения в единую цифровую экосистему. Такое решение принято Цифровым штабом под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.