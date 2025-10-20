Утверждены 20 карт цифровой трансформации: Казахстан систематизирует переход к "умному" управлению
По словам Мадиева, цифровизация стала ключевым условием достижения ЦУР, так как обеспечивает быстрые решения глобальных проблем, прозрачность управления и равный доступ к услугам.
"Без цифровых технологий и управления на основе данных невозможно реализовать Повестку-2030 и обеспечить устойчивое развитие. Цифровая трансформация – это не просто внедрение технологий, это комплекс мероприятий, включающих в себя реинжиниринг, внедрение цифровых технологий и использование данных в целях преобразования государственного управления, экономики и социальной сферы", – озвучил министр.
С его слов, в основу карт цифровой трансформации легли два ключевых источника – документы системы госпланирования – концепции, стратегии, программы развития и обратная связь от граждан и бизнеса – через e-Otinish, 109, соцсети, СМИ, приемы граждан.
"Цель карт цифровой трансформации – сделать процессы проще, быстрее и эффективнее, в том числе с помощью ИИ и новых подходов к архитектуре данных. Этот подход будет внедряться в регионы. Мы понимаем, что в большей степени сейчас KPI по цифровизации в регионах выставляется несистемно. Поэтому карты цифровой трансформации помогут систематизировать это направление. На сегодняшний день утверждено 20 карт цифровой трансформации (КЦТ), охватывающих 72 сферы государственного управления и нацеленных на достижение 10 целей устойчивого развития", – дополнил Мадиев.
В своем докладе министр озвучил, что цифровизация охватывает все ключевые сферы государственного и общественного развития: здравоохранение, образование, сельское хозяйство, водное хозяйство, промышленность, занятость, транспорт и инфраструктуру, экологию, социальную защиту и государственное управление.
