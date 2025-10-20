#АЭС в Казахстане
Общество

Утверждены 20 карт цифровой трансформации: Казахстан систематизирует переход к "умному" управлению

Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 11:36 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 20 октября 2025 года рассказал, что Казахстан утвердил 20 карт цифровой трансформации, направленных на достижение 10 целей устойчивого развития (ЦУР), передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Мадиева, цифровизация стала ключевым условием достижения ЦУР, так как обеспечивает быстрые решения глобальных проблем, прозрачность управления и равный доступ к услугам.

"Без цифровых технологий и управления на основе данных невозможно реализовать Повестку-2030 и обеспечить устойчивое развитие. Цифровая трансформация – это не просто внедрение технологий, это комплекс мероприятий, включающих в себя реинжиниринг, внедрение цифровых технологий и использование данных в целях преобразования государственного управления, экономики и социальной сферы", – озвучил министр.

С его слов, в основу карт цифровой трансформации легли два ключевых источника – документы системы госпланирования – концепции, стратегии, программы развития и обратная связь от граждан и бизнеса – через e-Otinish, 109, соцсети, СМИ, приемы граждан.

"Цель карт цифровой трансформации – сделать процессы проще, быстрее и эффективнее, в том числе с помощью ИИ и новых подходов к архитектуре данных. Этот подход будет внедряться в регионы. Мы понимаем, что в большей степени сейчас KPI по цифровизации в регионах выставляется несистемно. Поэтому карты цифровой трансформации помогут систематизировать это направление. На сегодняшний день утверждено 20 карт цифровой трансформации (КЦТ), охватывающих 72 сферы государственного управления и нацеленных на достижение 10 целей устойчивого развития", – дополнил Мадиев.

В своем докладе министр озвучил, что цифровизация охватывает все ключевые сферы государственного и общественного развития: здравоохранение, образование, сельское хозяйство, водное хозяйство, промышленность, занятость, транспорт и инфраструктуру, экологию, социальную защиту и государственное управление.

Ранее Жаслан Мадиев высказался о рисках потери цифровых данных в случае чрезвычайной ситуации.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
