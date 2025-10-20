В Алматы часть микрорайонов останется без воды в ночь на 23 октября

Жителей ряда микрорайонов Алматы предупреждают о временных перебоях с холодной водой в ночь с 22 на 23 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным коммунального предприятия "Алматы Су", 22 октября 2025 года с 23:00 до 05:00 23 октября из-за работ по переключению инженерных сетей холодная вода будет отсутствовать в контуре улиц:

пр. Абая – ул. Саина – ул. Жандосова – р. Каргалы;

в том числе микрорайнах "Мамыр 1–7", "Атамекен", "Алмас", "Шабыт", "Жазира", "Куаныш", "Таугуль" (ул. Ыкылас, ул. Цветочная), "Достык" (южнее пр. Абая; – пр. Абая – р. Каргалы – ул. Шаляпина – ул. Ашимова).

Кроме того, ожидается снижение давления воды в контуре пр. Абая – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Саина, в том числе мкр. 6, 7, 10а, 12.

Потребителей просят с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ.

Также для наглядности предоставлена карта отключений воды.

Фото: Instagram/almatysu_

При возникновении вопросов и для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону 274–66–66.

