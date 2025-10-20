Полиция Алматы сделала важное заявление перед матчем "Кайрат" – "Пафос"
Так, согласно данным ведомства, сотрудники Департамента полиции (ДП) будут задействованы на всех направлениях – от охраны общественного порядка и контроля на трибунах до регулирования дорожного движения вблизи спортивного объекта.
Кроме того, во время проведения матча возможны точечные ограничения движения транспорта.
"В этой связи алматинцев просят заранее планировать маршруты и с пониманием относиться к временным мерам".Пресс-служба ДП Алматы
Заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев подчеркивает, что безопасность на таких мероприятиях зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности самих граждан.
"Полиция Алматы делает все необходимое, чтобы футбольный вечер прошел спокойно и комфортно. Просим болельщиков соблюдать порядок и сотрудничать с полицией".Тимур Ногайбаев
В полиции напомнили, что главная цель всех принимаемых мер – обеспечение безопасности и сохранение правопорядка во время спортивного праздника.
