Полиция Алматы сделала важное заявление перед матчем "Кайрат" – "Пафос"

Во вторник, 21 октября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы пройдет матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" (Казахстан, Алматы) – "Пафос" (Кипр, Пафос). В преддверии этого спортивного события городская полиция сделала заявление, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ведомства, сотрудники Департамента полиции (ДП) будут задействованы на всех направлениях – от охраны общественного порядка и контроля на трибунах до регулирования дорожного движения вблизи спортивного объекта.

Кроме того, во время проведения матча возможны точечные ограничения движения транспорта.

"В этой связи алматинцев просят заранее планировать маршруты и с пониманием относиться к временным мерам". Пресс-служба ДП Алматы

Заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев подчеркивает, что безопасность на таких мероприятиях зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности самих граждан.

"Полиция Алматы делает все необходимое, чтобы футбольный вечер прошел спокойно и комфортно. Просим болельщиков соблюдать порядок и сотрудничать с полицией". Тимур Ногайбаев

В полиции напомнили, что главная цель всех принимаемых мер – обеспечение безопасности и сохранение правопорядка во время спортивного праздника.

