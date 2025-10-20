#АЭС в Казахстане
Спорт

Полиция Алматы сделала важное заявление перед матчем "Кайрат" – "Пафос"

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 13:26 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Во вторник, 21 октября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы пройдет матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" (Казахстан, Алматы) – "Пафос" (Кипр, Пафос). В преддверии этого спортивного события городская полиция сделала заявление, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ведомства, сотрудники Департамента полиции (ДП) будут задействованы на всех направлениях – от охраны общественного порядка и контроля на трибунах до регулирования дорожного движения вблизи спортивного объекта.

Кроме того, во время проведения матча возможны точечные ограничения движения транспорта.

"В этой связи алматинцев просят заранее планировать маршруты и с пониманием относиться к временным мерам".Пресс-служба ДП Алматы

Заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев подчеркивает, что безопасность на таких мероприятиях зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности самих граждан.

"Полиция Алматы делает все необходимое, чтобы футбольный вечер прошел спокойно и комфортно. Просим болельщиков соблюдать порядок и сотрудничать с полицией".Тимур Ногайбаев

В полиции напомнили, что главная цель всех принимаемых мер – обеспечение безопасности и сохранение правопорядка во время спортивного праздника.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 13:26
Необычными темпами идет продажа билетов на матч "Кайрата" в Лиге чемпионов

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
