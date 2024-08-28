Как житель Актау прославился, делая пародии на Киану Ривза

Житель Актау Рафхат Уразбаев создает пародии на героев канадского актера Киану Ривза при помощи искусственного интеллекта и делится ими в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что Рафхату Уразбаеву 39 лет. Он – дизайнер интерьера, увлекается музыкой, играет на пианино. Недавно он стал делать пародии на актера Кияну Ривза. Выбор на него пал не случайно.

"Киану Ривз мне нравится не только как актер, а как человек с глубокой философией жизни. Я люблю писать тексты, большая часть из которых посвящена теме потребительства общества. Я думал, как бы мне выдавать свои тексты и набирать просмотры. В прикол записывал свои аудио и ставил их к различным интервью Киану Ривза. То есть, это были реальные интервью Киану Ривза, а голос за кадром – мой. Так начали собираться просмотры. Потом случился казус: оказывается, Киану Ривз очень редко дает интервью, то есть у меня закончились фоны для аудио. Тогда я начал повторять некоторые интервью, только менял голос и текст". Рафхат Уразбаев

Также парень признался, что, когда учился в школе, окружающие считали, что он чем-то похож на Киану Ривза. Это послужило началом идеи использования искусственного интеллекта в своих публикациях и создания пародий.

"Я решил использовать дипфейк. Он лег на мое лицо по радиусу, сантиметражу. Выяснилось, что у меня лицо, прям как у Киану Ривза, только глаза, взгляд другие, поэтому дипфейк идеально "сел". Когда он "сел", я просто обнаружил, что люди начали путать, где реальный я, а где актер. Так я стал снимать пародии. Одно из видео набрало миллион просмотров, и я решил, что продолжу снимать развлекательный контент". Рафхат Уразбаев

Получив популярность, первые заказы на рекламу и видеопоздравления, актауский "Киану Ривз" стал готовиться к съемкам видео более тщательно – он приобрел некоторые атрибуты, которые сейчас помогают усилить сходство с героями реального актера.

"У меня просили изобразить Джона Уика. Поскольку у меня не растет борода, я ее заказал у гримеров, также купил парик, который мы подстригли до нужной длины". Рафхат Уразбаев

По словам Рафхата Уразбаева, проект не преследует лишь коммерческие цели, в видео поднимаются социальные темы, например, коррупции, отношений, городских проблем.

"Через образ Киану Ривза хотелось бы дать напутствие молодежи. Мы будем делать отсылки к тому, что курение, алкоголь – это вредно. Также рассказывать про ценности Киану Ривза". Рафхат Уразбаев

Молодой человек добавил, что изначально супруга не поддерживала его пародии, но после того, как пошли первые заработки, она приняла его увлечение. Даже стала называть его Киану.

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