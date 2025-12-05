#Казахстан в сравнении
Общество

"Множественные раны": о состоянии раненой подростком бабушки рассказали врачи Актобе

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 07:20 Фото: Zakon.kz
4 декабря прошли похороны мамы 16-летнего школьника, которая погибла от его рук – подросток признался в содеянном. Женщине был 41 год. Также от рук несовершеннолетнего, предположительно, пострадала его бабушка, сообщает Zakon.kz.

По данным mgorod.kz, в ночь на 2 декабря она поступила в больницу с множественными ножевыми ранениями. Сейчас 71-летняя женщина получает лечение в городской многопрофильной больнице №1 Актобе.

"Пациентка поступила в 1:40. Состояние было тяжелым. У нее был травматический шок и геморрагический шок, множественные колото-резанные раны шеи, бедра, плеча, предплечья, кисти, наружное кровотечение, переломы ребер, закрытая травма грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, раны зашили, сейчас она получает лечение в отделении травматологии", – рассказал главный врач больницы Кадырбек Иманбаев.

Бабушка говорить не может и плохо слышит. Врачи надеются, что на следующей неделе ее переведут на амбулаторное лечение. Дом, в котором разыгралось кровавое преступление, стоит в центре города. Соседи рассказали, что семья была благополучной, полной, воспитывала троих детей. Задержанный подросток – старший сын в семье.

Подозреваемого задержали, он водворен в изолятор временного содержания (ИВС).

Аксинья Титова
