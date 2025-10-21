В Казахстане смогли почти на четверть сократить дефицит врачей

В 2025 году медицинские вузы страны выпустили 10,5 тыс. специалистов, из которых 34% распределены в сельские медицинские организации – почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

С учетом потребностей регионов в текущем году выделено свыше 5 тыс. образовательных грантов. С октября 2024 года единовременные выплаты в размере 8,5 млн тенге получили 254 врача по 16 остродефицитным специальностям, работающие в сельской местности, в 2025 году поддержку получили еще 105 специалистов.

Принятые меры позволили сократить дефицит врачей по стране на 19%, а средних медработников – на 13%. На селе дефицит кадров снизился на 17%.

С 1 сентября начата подготовка в интернатуре по шести основным специальностям (в том числе терапии, педиатрии и хирургии), а также в резидентуре по 14 детским направлениям.

Для повышения качества пересмотрены образовательные программы подготовки врачебных кадров на додипломном уровне в сторону увеличения на 10 кредитов на базовые дисциплины за счет общеобразовательных.

Для повышения качества подготовки пересмотрены образовательные программы, увеличено количество базовых дисциплин, внедряются международные стандарты. Так, с 1 сентября впервые запущена двудипломная программа между Карагандинским медицинским университетом и Казанским федеральным университетом, на которую принято 70 студентов. Также прорабатывается вопрос об открытии филиала Медицинского университета Пакистана.

Для защиты медицинских работников инициировано внесение отдельной статьи в Уголовный кодекс за нападение на работников здравоохранения. Совместно с МВД разработан план действий: в медицинских организациях установлены 152 полицейских поста. Также 98% государственных и 76% частных медорганизаций заключили договоры на страхование профессиональной ответственности на сумму 3,1 млрд тенге.

