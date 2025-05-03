За шесть лет очередь в детские сады Казахстана сократилась в пять раз

В 2025 году количество дошкольных организаций в Казахстане выросло до 11,8 тыс. Их посещают более миллиона детей, сообщает Zakon.kz.

Для сравнения: в 2019 году в стране функционировало 10,5 тыс. дошкольных учреждений, рассчитанных на 892 тысячи детей.

В пресс-службе правительства подчеркивают, что за это время произошел переход от маломощных мини-центров к созданию полноценных детских садов с устойчивой материально-технической базой.

Существенные изменения произошли и в вопросе очередности.

"В 2019 году в очереди на дошкольное место состояло 446 176 детей. К 1 января 2025 года этот показатель сократился до 84 тыс. детей в возрасте от 2 до 6 лет. Таким образом, за шесть лет количество ожидающих сократилось почти в пять раз. Это стало возможным благодаря системному расширению сети дошкольных учреждений, внедрению новых подходов к распределению мест и цифровизации процессов, таким как ваучерное финансирование", – отмечают в пресс-службе.

Ранее процедура записи в детский сад сопровождалась многочисленными трудностями: перегруженные электронные очереди, территориальный дисбаланс, непрозрачные схемы распределения мест, фиктивные зачисления. Особенно остро эти проблемы проявлялись в крупных городах и быстрорастущих агломерациях. Сегодня эти сложности постепенно решают благодаря цифровым сервисам, автоматизации учета детей и внедрению прозрачных процедур оказания государственных услуг.

"Ключевым шагом в повышении эффективности финансирования дошкольной сферы стало внедрение ваучерной системы. С 9 июля 2024 года в Таразе стартовал пилотный проект по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования".

Система предусматривает предоставление родителям ваучера – индивидуального "сертификата", который можно использовать в любом соответствующем всем требованиям детском саду – государственном или частном. Это расширяет выбор для родителей, способствует конкуренции между организациями и улучшает качество услуг. Кроме того, система исключает дублирование и фиктивные списки, что позволило сэкономить более 27 млрд тенге.

"На сегодня ваучерная система масштабирована в 12 городах и трех районах. До конца 2025 года проект будет поэтапно внедрен по всей республике согласно утвержденному графику".

По итогам 2024 года 93,1% детей от двух до шести лет были охвачены дошкольным воспитанием и обучением. В 2025 году планируется увеличить этот показатель до 95%, а к 2028 году – достичь 100%. Это поручение было дано президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках реализации предвыборной программы "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

Фото: primeminister.kz

В правительстве отмечают, что Казахстан демонстрирует устойчивый прогресс в сфере дошкольного образования. Последовательные реформы, опора на цифровизацию, внедрение ваучерного финансирования и приоритет доступности делают систему более эффективной и ориентированной на потребности семей.

Ранее в Министерстве просвещения Казахстана рассказали о проведенной работе по защите прав детей, а также о развитии в стране дошкольного и школьного образования.