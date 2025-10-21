#АЭС в Казахстане
Общество

Более 500 сел Казахстана подключат к спутниковому интернету

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 09:36 Фото: pexels
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 21 октября 2025 года на заседании правительства сообщил о работе по обеспечению интернетом отдаленных сел, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, вопрос обеспечения интернетом отдаленных населенных пунктов решается через проекты спутниковой связи.

"До конца 2025 года к спутниковому интернету будут подключены 504 малонаселенных села, не охваченных другими технологиями", – сказал Мадиев.

Он отметил, что в настоящее время на рынке страны работают три оператора спутникового интернета.

"До конца 2027 года планируется выход на рынок еще двух компаний. Пилотные испытания по ним планируется провести в 2026 году", – добавил министр.

Сегодня мы писали, что в стране планируют потратить более 320 млрд тенге на сельский интернет.

Азамат Сыздыкбаев
