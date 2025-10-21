Более 500 сел Казахстана подключат к спутниковому интернету
Фото: pexels
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 21 октября 2025 года на заседании правительства сообщил о работе по обеспечению интернетом отдаленных сел, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, вопрос обеспечения интернетом отдаленных населенных пунктов решается через проекты спутниковой связи.
"До конца 2025 года к спутниковому интернету будут подключены 504 малонаселенных села, не охваченных другими технологиями", – сказал Мадиев.
Он отметил, что в настоящее время на рынке страны работают три оператора спутникового интернета.
"До конца 2027 года планируется выход на рынок еще двух компаний. Пилотные испытания по ним планируется провести в 2026 году", – добавил министр.
Сегодня мы писали, что в стране планируют потратить более 320 млрд тенге на сельский интернет.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript