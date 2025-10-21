#АЭС в Казахстане
Общество

Более 320 млрд тенге потратят на сельский интернет в Казахстане

Село, сельская местность, деревня, деревни, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 09:28 Фото: pexels
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 21 октября 2025 года доложил о проводимой работе по обеспечению сел интернетом, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сегодня в Казахстане насчитывается 6 179 сельских населенных пунктов. Из них 2 606 уже подключены по магистральным волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).

"В 663 селах имеется местная сеть. До конца 2026 года планируется подключить еще более 3000 сел к магистральным ВОЛС. Благодаря чему до конца 2027 года местная сеть ВОЛС до домохозяйств будет присутствовать в 4 786 селах", – сказал Мадиев.

Согласно ожиданиям министра, данные мероприятия позволят обеспечить более 90% сел высокоскоростным интернетом по проводным технологиям.

"Общий объем инвестиций до конца 2027 года составит 323 млрд тенге. Оставшиеся 10% сел, в которых проживает менее 1% населения страны, будут обеспечены интернетом при помощи спутниковых технологий", – добавил Мадиев.

Сегодня, 21 октября, мы сообщали, что в Казахстане зафиксировано двукратное увеличение потребления интернет-трафика.

Азамат Сыздыкбаев
