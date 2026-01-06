#Казахстан в сравнении
Общество

Два оператора спутникового интернета зайдут в Казахстан – назван срок пилотных испытаний

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 10:30 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 января 2025 года на заседании правительства рассказал о планах по обеспечению интернетом отдаленных населенных пунктов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что сейчас в Казахстане работают три оператора спутникового интернета.

"В скором времени появятся еще две зарубежные компании. Пилотные испытания по ним планируется провести в текущем году", – сказал Мадиев.

Также, по его словам, в этом году будет появляться спутниковый интернет в некоторых поездах и самолетах.

"Там, где нет связи, акиматам требуется обеспечить спутниковый интернет на туристических и труднодоступных локациях за счет средств местного бюджета", – добавил министр.

Ранее мы писали о сбоях в работе интернета.

Азамат Сыздыкбаев
