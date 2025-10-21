#АЭС в Казахстане
Общество

Часть тарифов останется без изменений как минимум до 2027 года

Kcell, Жамбакин, тарифы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 14:54 Фото: пресс-служба правительства РК
Председатель правления АО "Kcell", главный исполнительный директор Аскар Жамбакин на пресс-брифинге после заседания правительства РК 21 октября 2025 года прокомментировал возможность повышения тарифов оператора, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в компании есть ряд тарифов, которые не будут дорожать в 2026 году. Речь, в частности, идет о линейке тарифных планов "Лучше" (три тарифа с разным наполнением по гигабайтам и услугам), стоимость которых заморожена и не изменится до 2027 года.

"Если перечисленные изменения будут достаточно существенными, компания будет пересматривать тарифы однозначно. В 2024 году компания не поднимала тарифы, у нас есть социальные тарифы, которые не изменятся до конца 2026 года, по ним мы сделали заморозку", – сказал Жамбакин.

Касательно других тарифов, по его словам, компания сейчас проводит расчеты.

"Сейчас мы проводим расчеты, думаю, клиенты будут уведомлены об изменениях тарифов заранее, в соответствии с законодательством", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что в Казахстане сотовые операторы поднимут тарифы на 15-20%.

Азамат Сыздыкбаев
