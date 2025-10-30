Отремонтировать 174 км дорог обещают в "КазАвтоЖоле" до конца года

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев 30 октября на брифинге в СЦК сообщил о планах по ремонту автодорог в 2025 году, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, с начала текущего года капитальным ремонтом охвачен 31 объект общей протяженностью 460 км.

"До конца года планируется завершить и ввести в эксплуатацию 7 объектов (174 км). Остальные проекты будут продолжены в следующем строительном сезоне. Средним ремонтом охвачено 209 объектов общей протяженностью 5117 км, из них 177 новых и 32 переходящих", – сказал Иманашев.

На сегодняшний день завершены работы на 48 объектах протяженностью 784 км. При этом объем текущего ремонта составил 1,143 млн кв. м дорожного покрытия.

Ранее депутат Мажилиса Болатбек Алиев заявил о том, что в Казахстане строят дороги на 13 тонн на одну ось, а ездят только на 10 тонн – в рамках существующих ограничений.