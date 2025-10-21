#АЭС в Казахстане
Общество

Морозы и дожди: где в Казахстане будет непогода

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 17:06 Фото: unsplash
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на среду, 22 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так, согласно данным метеорологов, на большей части страны с северным антициклоном ожидается погода без осадков.

Лишь на западе республики под влиянием ложбины Северо-западного циклона возможны дожди, временами – сильные дожди.

Тем временем в горных районах юга, юго-востока страны пройдут слабые дожди.

Кроме того, по республике в ночные и утренние часы – туманы, на западе, северо-западе, юго-востоке страны ожидается усиление ветра.

Также ночью на севере, в центре области Жетысу прогнозируют заморозки до -1-3°С.

В дополнительной части говорится о том, что высокая пожарная опасность ожидается в Мангистауской, области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на юге области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской и области Улытау.

О погоде с 22 по 24 октября в Алматы, Астане и Шымкенте, можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
