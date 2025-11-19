Непогода накроет Казахстан 20 ноября
Неустойчивая погода с осадками ожидается в четверг, 20 ноября 2025 года, в Казахстане. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода.
"Пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, на севере страны ожидаются низовая метель, гололед. Лишь на юге, востоке, юго-западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что по республике прогнозируются туманы, на севере, западе, востоке, юго-востоке – усиление ветра.
Ранее сообщалось, что, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", с 20 по 22 ноября 2025 года в Астане и Алматы ожидается понижение температуры, тогда как в Шымкенте сохранится теплая погода.
