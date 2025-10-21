6-градусный мороз и тепло до +28°С: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 22-24 октября
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.
Из прогноза следует, что с 22 по 24 октября 2025 года астанчан ждут морозы до -6°С, алматинцев – тепло до +22°С, а шымкентцев – почти летняя погода с 28-градусным теплом.
Прогноз погоды по Астане
- 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +11+13°С.
- 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +11+13°С.
- 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +12+14°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.
- 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.
- 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.
- 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
- 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.
Материал по теме
Первый снег, мороз и тепло +28°С: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в конце октября
Ранее синоптики обратились к жителям 11 городов Казахстана с предупреждением. Причину можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript