Общество

6-градусный мороз и тепло до +28°С: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 22-24 октября

желтый лист, мороз, лучи солнца, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 15:59 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза следует, что с 22 по 24 октября 2025 года астанчан ждут морозы до -6°С, алматинцев – тепло до +22°С, а шымкентцев – почти летняя погода с 28-градусным теплом.

Прогноз погоды по Астане

  • 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +11+13°С.
  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +11+13°С.
  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +12+14°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.
  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.
  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.
  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 15:59
Первый снег, мороз и тепло +28°С: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в конце октября

Ранее синоптики обратились к жителям 11 городов Казахстана с предупреждением. Причину можете узнать здесь.

Последние
Популярные
