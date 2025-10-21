6-градусный мороз и тепло до +28°С: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 22-24 октября

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза следует, что с 22 по 24 октября 2025 года астанчан ждут морозы до -6°С, алматинцев – тепло до +22°С, а шымкентцев – почти летняя погода с 28-градусным теплом.

Прогноз погоды по Астане

22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +11+13°С.

Прогноз погоды по Алматы

22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

