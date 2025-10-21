Онкобольные в Казахстане лишились бесплатной томотерапии: лечение исключено из списка медуслуг

С 1 октября 2025 года в Казахстане прекращено бюджетное финансирование лечения методом томотерапии – технологии точного лучевого облучения для лечения онкологических заболеваний, в том числе у детей. Представители Центра томотерапии UMIT рассказали, к чему привели действия Минздрава.

Директор ТОО "Международный онкологический центр томотерапии UMIT" Ержан Шаяхметов напомнил, что 1 октября 2025 года приказом Министерства здравоохранения томотерапия была исключена из перечня высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП) и переведена в категорию услуг, оплачиваемых по клинико-затратным группам (КЗГ).

"С 1 октября 2025 года финансирование услуг ТОО "Международный онкологический центр томотерапии UMIT" было остановлено, что вынудило центр экстренно выписать 57 пациентов, из которых 7 – дети с онкопатологией. Они лечились в рамках ГОБМП. Дети также были выписаны", – сказал он.

Фото: Центр томотерапии UMIT

Между тем, по его данным, согласно мировой статистике, 70% пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями нуждаются в лучевой терапии. Однако на сегодня в Казахстане охват таким лечением составляет всего 35%.

А с переходом на КЗГ, по его словам, казахстанцы лишились возможности получать томотерапию бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи (ГОБМП). Услуга доступна только на платной основе, что делает лечение недостижимым для большинства пациентов, включая детей. При этом Ержан Шаяхметов отметил, что в Казахстане UMIT – единственный центр, где проводится томотерапия и тотальное облучение тела (TBI), необходимое при подготовке к трансплантации костного мозга.

"Приказ поступил – лечение в амбулаторных условиях лучевой терапией проводить нельзя в центре, мы должны перейти на соисполнение в городские онкодиспансеры… И сегодня, когда весь мир доказывает, что методики лечения должны проходить в амбулаторных условиях, нам говорят, что мы должны открывать стационар. А это дополнительным бременем ложится на бюджет страны, так как это стационарное койко-место, питание, это круглосуточный пост, это медсестры, врачи", – пояснил спикер.

Отмечается, что финансирование снижается более чем в три раза. Это делает работу центра убыточной, исключая возможность обслуживания оборудования и оплаты труда специалистов. Отсюда возникает риск утраты профессиональных кадров и уникальной методики TBI.

Тем временем, по словам Ержана Шаяхметова, томотерапия доказала свою эффективность.

"У нас шестой год пошел работы центра, и мы видим свои результаты: у нас одногодичная выживаемость составила 94,7%, и если пятилетняя выживаемость по Казахстану составляет до 55%, то по нашему центру этот показатель составил 78-80%. Для сравнения: в странах Европы пятилетняя выживаемость составляет 82-84%. То есть таковы результаты лечения, которых добились мы за этот короткий период работы", – подчеркнул спикер.

Его поддержал заведующий отделением лучевой терапии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ Алексей Нечеснюк.

"Такие цифры, которые сейчас представлял мой коллега, они, на мой взгляд, удивительны", – отметил он.

Фото: Центр томотерапии UMIT

Он, как врач, добавил, что для пациентов с острым миелолейкозом проводят тотальное облучение лимфоидной системы костного мозга.

"Эту методику нельзя реализовать на линейных ускорителях в принципе. У нас опыт лечения – около 640 пациентов, и мы этот вариант тотального костного мозга и лимфоидной системы проводили у детей, у которых была активна болезнь – острый миелолейкоз. То есть это дети, которые не вошли в ремиссию и которым обычная химиотерапия не помогла. У них не было шанса на выздоровление, и они должны были умереть, и после того, как мы провели тотальное облучение костного мозга и лимфоидной системы, у нас 60% детей выжили. Этих детей в Казахстане сейчас фактически лишают шансов на жизнь", – заявил Алексей Нечеснюк.

Пациенты также просят вернуть уникальный метод лечения. Так, Серик Доскенов напомнил о своем праве на получение квалифицированной медпомощи в рамках ГОБМП и праве выбора клиники и даже специалистов для лечения.

Фото: Центр томотерапии UMIT

"Забирают последнюю надежду у многих. Просим восстановить это финансирование – ведь оплата из бюджета осуществлялась за услуги, то есть за сами процедуры, а все остальное – сервисное обслуживание этого оборудования в том числе берет на себя центр. И самое страшное – среди пациентов есть дети. Очень много детей, 2-3 года им. И сейчас их тоже автоматически убрали, и платно проходить, согласитесь, не каждому под силу это", – сетует он.

Нурсулу Галиева – супруга пациента, который получает лечение в центре теперь уже на платной основе.

Фото: Центр томотерапии UMIT

"Мы из Семея. Диагноз мужу поставили три месяца назад. Нам сразу сказали, что опухоль неоперабельная, так как задеты лимфоузлы. Нам посоветовали томотерапию, потому что там идет точечное воздействие. Тем более что у мужа сопутствующие заболевания есть… А когда дети узнали, что во время онкологии нежелательно менять методы лечения, взяли кредиты, и мы приехали долечиваться", – заявила она.

Представители Центра UMIT призвали Министерство здравоохранения пересмотреть решение и вернуть томотерапию в перечень высокотехнологичных видов медицинской помощи.