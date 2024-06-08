Сокращение бюджета на лечение онкобольных на 20% прокомментировали в Минздраве

8 июня 2024 года депутат Мажилиса, в бывшем министр просвещения Асхат Аймагамбетов обрушился с критикой на Минздрав за сокращение финансирования на лечение онкологических заболеваний. В самом ведомстве также не остались в стороне и прокомментировали свое решение, сообщает Zakon.kz.

Критика в сторону министерства здравоохранения появилась в Telegram-канале политика.

"Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года. Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги", – начал Аймагамбетов.

Депутат отмечал, что вопросов к этому решению очень много.

"Кто в итоге пострадает от этого приказа? Сколько это человеческих жизней и судеб? Какое есть научное обоснование, кроме сбивчивой и поверхностной информации чиновников? Почему одним росчерком пера, без всестороннего изучения, принимаются такие важные решения? Вопросов очень много. Все должны понимать, что никто не застрахован от онкологии. Проблем в этой сфере очень много. Но в последние годы появилась не только надежда, но и реальные положительные изменения".

Бывший министр назвал решение противоречащим здравому смыслу.

"Благодаря президенту Токаеву было увеличено финансирование, онкоклиники вышли из хронической кредиторской задолженности, в прошлом году утвержден Комплексный план, был расширен перечень таргетных препаратов, начали закупать оборудование... И вот сейчас министерством принимаются противоречащие всему здравому смыслу решения. Те, кто когда-то сталкивался с этой страшной болезнью, поймут эти эмоции".

Он пообещал, что в понедельник, 10 июня, будет задавать соответствующие вопросы министерству.

"В понедельник, на расширенном заседании Комитета, мы будем спрашивать обо всех этих и не только вопросах. Надеюсь, у министерства есть исчерпывающие ответы и результаты исследований. Надеюсь, все те врачи онкологи, ассоциации больных, активисты и эксперты, которые к нам обращаются и задают все эти вопросы, ошибаются. Заседание Комитета будет транслироваться".

В конце он заявил, что не может понять это решение.

"Имея опыт работы в госслужбе, я понимаю некоторые трудные и непопулярные решения, которые руководители вынуждены принимать. Сам был в таком положении. Но это конкретное решение понять и принять трудно, ведь речь идет не о цифрах, а о человеческих жизнях", – заключил Аймагамбетов.

Ответ Министерства здравоохранения

В Минздраве заявили, что решение об урезании финансирования на лечение онкобольных принято в связи с тем, что в шести больницах по лечению онкобольных выявлены нарушения, в том числе финансовые – на 18 млрд тенге, а также в них высокая прибыль.

"Министерством здравоохранения в текущем году проведен анализ оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в медицинских организациях. В выборочно проверенных шести организациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд. тенге. Вместе с тем по итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд. тенге".

В ведомстве сообщили, что выявили факты превышения тарифов над фактическими затратами.

"Согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств. Выявлены факты искусственного дробления случаев госпитализации для извлечения выгоды, несоответствие списанных и назначенных химиопрепаратов, несоответствие предъявленных случаев стандартам лечения и превышение тарифов над фактическими затратами. Таким образом, действовавшие тарифы и методы оплаты способствовали незаконному перетоку денежных средств государства на счета медицинских организаций".

Руководителей, в больницах которых выявили нарушения, накажут.

"По результатам выявленных нарушений 6 первых руководителей привлекаются к дисциплинарной ответственности, из них двое рекомендованы к освобождению от занимаемых должностей. Материалы проверок будут переданы в компетентные органы для правовой оценки".

И последний аргумент министерства – эффективное использование бюджета.

"В настоящее время предпринимаются конкретные шаги, чтобы каждый государственный тенге был использован с максимальной эффективностью и все средства доходили до пациентов, нуждающихся в медицинской помощи. В качестве неотложной меры для недопущения нецелевого использования бюджетных средств Министерством здравоохранения в ходе заседания Коллегии принято решение о снижении базовой ставки по клинико-затратным группам онкологической службы на 20%. Также планируется пересмотреть сам механизм оплаты услуг данных организаций с более точечной оптимизацией тарифов".

В Минздраве заключили, что "эффективное использование средств" будет продолжено.

"Кроме того, усилен контроль за использованием средств. Внедрена система постоянного мониторинга и аудита финансовой деятельности медицинских организаций. Это позволит оперативно выявлять и устранять случаи нецелевого использования бюджетных средств. Работа по реализации поручений главы государства от 7 февраля 2024 года по введению контроля за целевым и эффективным использованием средств отрасли будет продолжена и задачи будут выполнены".

По итогам 2023 года всего на динамическом наблюдении в Казахстане состоит 218 213 онкологических пациентов, рост составил 5,7%. За 2023 год выявлено 41 515 новых заболевших.

